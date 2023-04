Lecce: incidente, morto 46enne Nella notte (Di domenica 16 aprile 2023) Un uomo di 46 anni, Giuseppe Pipitone di San Cesario, è morto nell’incidente mortale la scorsa notte a Lecce. In via Mafalda di Savoia, per cause da dettagliare, l’auto condotta dall’uomo si è schiantata contro un muro. Il guidatore, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto sul colpo. L'articolo Lecce: incidente, morto 46enne <small class="subtitle">Nella notte</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 16 aprile 2023) Un uomo di 46 anni, Giuseppe Pipitone di San Cesario, ènell’mortale la scorsa. In via Mafalda di Savoia, per cause da dettagliare, l’auto condotta dall’uomo si è schiantata contro un muro. Il guidatore, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto sul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Incidente nella notte, con l'auto contro un muro: morto un uomo di 46 anni - NoiNotizie : #Lecce: incidente stradale nella notte, morto 46enne - LaGazzettaWeb : Lecce, incidente in via della Cavalleria: muore un 45enne - stranifattinews : Lecce, tragedia in città: un uomo di 45 anni muore in un incidente stradale - Quoti_Puglia : #incidente stradale nella notte: #morto un uomo di 46 anni -