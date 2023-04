Lecce | Ceesay | «Dovevamo chiudere la partita»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Assan, attaccante del, ha parlato a Sky Sport dopo il match pareggiato di Serie A di oggi contro la Sampdoria Assan, attaccante del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Questo gol è un gol che volevo fare perché ogni gol è importante per la squadra. Come detto prima,chiuderla. Ho avuto un’altra occasione di testa ma peccato che il pallone non sia entrato. Ogni volta mi piace fare qualcosa di diverso e per questo io ho esultato così. Mia stagione? E’ bello venire in Italia. Voglio crescere e fare bene. Il campionato è veramente bello ma non è facile. Devi lavorare su tutto perchè il livello di calcio è alto. A me piace il campionato e devo continuare a crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.