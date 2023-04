Lecce, Baroni: «Per quello che abbiamo fatto oggi si raccoglie solo un pareggio che non è un risultato giusto» (Di domenica 16 aprile 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN al termine della partita di Serie A pareggiata contro la Sampdoria Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN. CONTESTAZIONE – «I nostri tifosi ci hanno richiamato perché qualche settimana fa, dopo la vittoria contro l’Atalanta si pensava a un campionato diverso. La squadra non era contrariata, ci sono state parole di grande fiducia e la prestazione ci dà fiducia. Per quello che abbiamo fatto oggi si raccoglie solo un pareggio che non è un risultato giusto. Saremo più forti anche di queste cose, continuiamo a lavorare a testa alta». pareggio – «In Serie A ci sta prendere gol. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha parlato a DAZN al termine della partita di Serie A pareggiata contro la Sampdoria Marco, allenatore del, ha parlato a DAZN. CONTESTAZIONE – «I nostri tifosi ci hanno richiamato perché qualche settimana fa, dopo la vittoria contro l’Atalanta si pensava a un campionato diverso. La squadra non era contrariata, ci sono state parole di grande fiducia e la prestazione ci dà fiducia. Perchesiunche non è un. Saremo più forti anche di queste cose, continuiamo a lavorare a testa alta».– «In Serie A ci sta prendere gol. ...

