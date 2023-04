Le virtù di avere l’acqua “privata” (Di domenica 16 aprile 2023) Esiste, anche se in Italia è del tutto sconosciuto, un approccio liberale all’ambientalismo. Nulla a che vedere con la religione verde della Commissione europea, contiguo, ma diverso, rispetto al cosiddetto ambientalismo conservatore di cui Francesco Giubilei è uno dei pochi e migliori rappresentanti in Italia. Il suo testo più completo esiste, per ora solo in edizione inglese, e si chiama Free Market Environmentalism for the Next Generation di Terry L. Anderson e Donald R. Leal. La tesi del libro è molto semplice: usare bene il mercato permette di preservare le risorse naturali e la qualità dell’ambiente. L’approccio, che molto deve agli studi del premio Nobel Ronald Coase, è che una corretta attribuzione dei diritti di proprietà risolva molti problemi ambientali: l’inquinamento, la protezione delle specie, non possono essere viste solo come esternalità negative del processo ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 aprile 2023) Esiste, anche se in Italia è del tutto sconosciuto, un approccio liberale all’ambientalismo. Nulla a che vedere con la religione verde della Commissione europea, contiguo, ma diverso, rispetto al cosiddetto ambientalismo conservatore di cui Francesco Giubilei è uno dei pochi e migliori rappresentanti in Italia. Il suo testo più completo esiste, per ora solo in edizione inglese, e si chiama Free Market Environmentalism for the Next Generation di Terry L. Anderson e Donald R. Leal. La tesi del libro è molto semplice: usare bene il mercato permette di preservare le risorse naturali e la qualità dell’ambiente. L’approccio, che molto deve agli studi del premio Nobel Ronald Coase, è che una corretta attribuzione dei diritti di proprietà risolva molti problemi ambientali: l’inquinamento, la protezione delle specie, non possono essere viste solo come esternalità negative del processo ...

