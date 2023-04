Le vere ragioni del fallimento del Terzo Polo secondo Tivelli (Di domenica 16 aprile 2023) Sulla apparentemente insanabile frattura, più che un divorzio (anche perché non si capisce chi paga gli alimenti a chi), tra Italia Viva e Azione, è stato scritto ovviamente un fiume di inchiostro. Non mi è parso però di trovare la vera sostanza da cui nasce la questione. È vero che oggi i partiti sono liquidi, se non aeriformi, sono formazioni al servizio di un capo o di una capa. Ed era chiaro già da un po’ che due capi, un po’ protagonisti e narcisi, come Renzi e Calenda non potevano convivere. D’altronde fin dall’inizio era stato un matrimonio d’interesse… Calenda con la sua Azione non sarebbe stato in grado di raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni, dato che era la prima volta che correva alle politiche con il suo simbolo. Mentre Renzi non sapeva se la sua Italia viva sarebbe riuscita a superare la soglia di sbarramento fissata dalla legge ... Leggi su formiche (Di domenica 16 aprile 2023) Sulla apparentemente insanabile frattura, più che un divorzio (anche perché non si capisce chi paga gli alimenti a chi), tra Italia Viva e Azione, è stato scritto ovviamente un fiume di inchiostro. Non mi è parso però di trovare la vera sostanza da cui nasce la questione. È vero che oggi i partiti sono liquidi, se non aeriformi, sono formazioni al servizio di un capo o di una capa. Ed era chiaro già da un po’ che due capi, un po’ protagonisti e narcisi, come Renzi e Calenda non potevano convi. D’altronde fin dall’inizio era stato un matrimonio d’interesse… Calenda con la sua Azione non sarebbe stato in grado di raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni, dato che era la prima volta che correva alle politiche con il suo simbolo. Mentre Renzi non sapeva se la sua Italia viva sarebbe riuscita a superare la soglia di sbarramento fissata dalla legge ...

