Le rivelazioni sulla Russia fatte da Gesù a Suor Faustina Kowalska (Di domenica 16 aprile 2023) I drammatici fatti legati alla Russia, che trovano riscontro in diverse visioni e apparizioni avute da mistici cattolici negli ultimi secoli. Ci sono anche delle rivelazioni di Gesù a Suor Faustina Kowalska che hanno un legame inscindibile con quella terra. La santa e mistica polacca infatti ricevette numerosi messaggi dal Signore che la resero fonte L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 16 aprile 2023) I drammatici fatti legati alla, che trovano riscontro in diverse visioni e apparizioni avute da mistici cattolici negli ultimi secoli. Ci sono anche dellediche hanno un legame inscindibile con quella terra. La santa e mistica polacca infatti ricevette numerosi messaggi dal Signore che la resero fonte L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Le rivelazioni sulla Russia fatte da Gesù a Suor Faustina Kowalska - ObserveWithMind : @fsyloslab Non crede che le rivelazioni sulle reali intenzioni Occidentali per gli accordi di Minsk e le mancate pr… - messveneto : Perché esistono le religioni? Gli interrogativi sulla vita e le rivelazioni soprannaturali alla base delle teologie - Methamorphose30 : RT @GiusCandela: MA CHE SORPRESA: DOPO LE DAGO-RIVELAZIONI SULLA FINE DEL MATRIMONIO CON PAOLO BONOLIS, SONIA BRUGANELLI DISERTA A “VERISSI… - disappunto : Per farlo tira fuori le armi pesanti. Riflessioni tecniche sulla messinscena, copiose rivelazioni sulla trama, una… -