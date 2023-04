Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di domenica 16 aprile 2023) Due i temi principali sulledei: la stretta (e le tensioni) sui migranti e le manovre del governo, come il bonus del 60% sullo stipendio per chi assume Under 30. Spazio anche ai 12 ecoattivisti di Ultima Generazione ai quali la Procura di Padova contesta il reato di associazione a delinquere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Se fosse successo in uno qualsiasi dei Paesi non allineati ci avrebbero aperto le prime pagine. E invece... - michele_geraci : Nel caso remoto che questa notizia non fosse sulle prime pagine dei nostri quotidiani e Tg, vi informo che i minist… - rubio_chef : Se sei una fedele???? non puoi entrare in #AlAqsa_Mosque perché i nazisti???? così han deciso. Se fosse stato proibito… - leodiby : Buongiorno e buona domenica a tutti, le prime pagine dei giornali di oggi 16 aprile 2023. Tuttosport - 'C'è Frat… - sulsitodisimone : Leggi tutte le prime pagine dei quotidiani nell'edicola sulsitodisimone -

...di Serie A proprio non sembra riuscire a scacciare una crisi che continua a scavare nelle... Soltanto due volte (nell'era dei tre punti) i nerazzurri ne avevano subite tante nelle30 gare ...... da bambina viene mandata in un collegio svizzero con la sorella (ragazze etiopi inviate all'estero per studiare) e lì, all'età di otto anni, inizia a suonare il violino e il pianoforte. Fin da ...Tanto tuonò, ma (per fortuna) non piovve. Ci sono volute le centinaia didel Def " il Documento economico del governo " per esorcizzare quello spettro che da tempo ...prezzi delle materie...

Le prime pagine di giovedì 13 aprile 2023 Il Post

"C'è Frattesi per Max". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Oggi la Juventus sarà.La redazione di tifocosenza.it propone ai lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 16 aprile 2023. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere dello S ...