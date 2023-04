Le pagelle di Sassuolo-Juventus 1-0 | Defrel decisivo

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 aprile 2023) Un grande passo indietro per laquesto pomeriggio alla seconda sconfitta consecutiva dopo il passo falso in casa della Lazio. I bianconeri perdono di misura contro unin un ottimo momento di forma mettendo in mostra un’altra prova deludente. Dopo un primo tempo a bassi ritmi, gli emiliani trovano il vantaggio nella ripresa complice un errore in disimpegno di Fagioli, con la seconda rete stagione del neo-entrato Gregoire. Allegri prova con i cambi a recuperare subito lo svantaggio, ma gli ingressi Di Maria, Chiesa e Pogba non bastano. Successo prezioso per i neroverdi che centrano matematicamente la salvezza. Buio pesto per la Vecchia Signora che in attesa della sentenza del CONI, rimane in settima posizione. Ecco ledi. Le ...