Le nomine sono fatte, ora il governo (e il Pd) pensino al Pnrr. Scrive Sisci (Di domenica 16 aprile 2023) Sembra come un’auto che sta per imboccare una curva: è ancora sul rettilineo ma la traiettoria e la velocità sono tali da portarla fuori strada appena l’asfalto comincerà a piegarsi. C’è solo pochissimo tempo per cambiare marcia e sterzare da un’altra parte. Ce la farà? Sabato scorso Stefano Folli notava che il governo è fortissimo in parlamento, ha una maggioranza che non si vedeva da tempo ma non sta dando risposte su una serie di impegni pregressi. “Non c’è nulla di risolutivo che il governo di destra possa fare… I margini sono stretti per chiunque. Fino al Pnrr, questione cruciale: un imbuto che richiederebbe una miscela di visione, efficienza e organizzazione, ma in cui si condensano ritardi antichi e debolezze strutturali”. L’opposizione non c’è e non si vede, sottolinea Folli. Ciò non toglie che ... Leggi su formiche (Di domenica 16 aprile 2023) Sembra come un’auto che sta per imboccare una curva: è ancora sul rettilineo ma la traiettoria e la velocitàtali da portarla fuori strada appena l’asfalto comincerà a piegarsi. C’è solo pochissimo tempo per cambiare marcia e sterzare da un’altra parte. Ce la farà? Sabato scorso Stefano Folli notava che ilè fortissimo in parlamento, ha una maggioranza che non si vedeva da tempo ma non sta dando risposte su una serie di impegni pregressi. “Non c’è nulla di risolutivo che ildi destra possa fare… I marginistretti per chiunque. Fino al, questione cruciale: un imbuto che richiederebbe una miscela di visione, efficienza e organizzazione, ma in cui si condensano ritardi antichi e debolezze strutturali”. L’opposizione non c’è e non si vede, sottolinea Folli. Ciò non toglie che ...

