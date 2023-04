Le Cirque Top Performers con “Alis” ha fatto sognare il PalaSele di Eboli (Di domenica 16 aprile 2023) Con il passare degli anni, contagiati dall’incapacità di apprezzare ciò che ci circonda, molte persone perdono il dono dello stupore. “Non bastano bei panorami, bisogna anche saper guardare“, questo l’invito de Le Cirque Top Performers attraverso il viaggio di “Alis” che ieri è approdato al PalaSele di Eboli (SA) per due spettacoli esilaranti e d’impatto per grandi e piccini. “Ti svelo un segreto Alis, tutto quello che è essenziale è invisibile agli occhi. Sì, Alis, bisogna imparare a vedere con il cuore. Allora, prova a chiudere gli occhi, fidati di me, ma soprattutto, fidati delle tue emozioni e tutto ti sarà più chiaro“, le parole pronunciate dal Cappellaio Matto (Onofrio Colucci) che ha omaggiato lo straordinario capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Foto ... Leggi su zon (Di domenica 16 aprile 2023) Con il passare degli anni, contagiati dall’incapacità di apprezzare ciò che ci circonda, molte persone perdono il dono dello stupore. “Non bastano bei panorami, bisogna anche saper guardare“, questo l’invito de LeTopattraverso il viaggio di “” che ieri è approdato aldi(SA) per due spettacoli esilaranti e d’impatto per grandi e piccini. “Ti svelo un segreto, tutto quello che è essenziale è invisibile agli occhi. Sì,, bisogna imparare a vedere con il cuore. Allora, prova a chiudere gli occhi, fidati di me, ma soprattutto, fidati delle tue emozioni e tutto ti sarà più chiaro“, le parole pronunciate dal Cappellaio Matto (Onofrio Colucci) che ha omaggiato lo straordinario capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Foto ...

