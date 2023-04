Lazio, retroscena Sarri: aveva pensato alle dimissioni (Di domenica 16 aprile 2023) La Lazio vola al secondo posto ma non è sempre stato tutto rosa e fiori, Sarri aveva pensato anche alle dimissioni La Lazio vola al secondo posto ma non è sempre stato tutto rosa e fiori, Sarri aveva pensato anche alle dimissioni. Un retroscena scritto sul Corriere dello Sport, con l’allenatore che a gennaio aveva meditato di lasciare ma poi il chiarimento con Lotito e la cavalcata che ha portato i biancocelesti in solitaria dietro al Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Lavola al secondo posto ma non è sempre stato tutto rosa e fiori,ancheLavola al secondo posto ma non è sempre stato tutto rosa e fiori,anche. Unscritto sul Corriere dello Sport, con l’natore che a gennaiomeditato di lasciare ma poi il chiarimento con Lotito e la cavalcata che ha portato i biancocelesti in solitaria dietro al Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

