(Di domenica 16 aprile 2023)è già a 18in stagione ealdella, detenuto dal duo Martina-Salafia nella stagione 1987/88 Ivanha raggiunto la quota dei 18, vale a dire il 60% delle partite disputate in campionato dal portiere della. L’estremo difensore biancoceleste ha messo nel mirino ildi partite senza subire rete nella storia della squadra, che è della stagione 1987/88, in Serie B e detenuto dal duo Martina-Salafia con 21. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lazio, Provedel punta il record di clean sheet storico dei biancocelesti - LALAZIOMIA : Lazio: Provedel a caccia del record di porte inviolate - RevellinoMatteo : @espano83 @lamascheraaa Provedel-Hysaj-Romagnoli-Casale-Marusic-Luis Alberto-Cataldi-Milinkovic-Felipe Anderson-Imm… - LALAZIOMIA : Lazio, 8 partite per Provedel per centrare il record assoluto di cleen sheet - Fedenwski : @jerryscottismo La lazio otto mesi fa ha preso Provedel e Romagnoli spendendo 2 milioni in tutto e mi sembra che en… -

Le probabili formazioni di- Torino(4 - 3 - 3):; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Ballottaggi: ...Commenta per primo Lapotrebbe ritrovarsi in rosa contemporaneamente il centravanti più prolifico e il portiere meno ... che ha frantumato il record di Piola in biancoceleste, orapuò ...Commenta per primo L'11 titolare dellache ha vinto a La Spezia è costato in tutto quanto il solo Abraham alla Roma o Lozano al ... Luis Alberto 4 milioni, Milinkovic 12, Zaccagni 7,2, ...

Lazio, 8 partite per Provedel per centrare il record assoluto di cleen sheet Calciomercato.com

Provedel è già a 18 clean sheet in stagione e punta al record storico della Lazio, detenuto dal duo Martina-Salafia nella stagione 1987/88 Ivan Provedel ha raggiunto la quota dei 18 clean sheet, vale ...La Lazio di Maurizio Sarri sta stupendo chiunque in questa stagione in Serie A: le ultime sulle prossime mosse di mercato.