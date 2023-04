Lazio | ecco come sta Immobile | il comunicato sulle sue condizioni

(Di domenica 16 aprile 2023) La, tramite unufficiale, ha fatto il puntodi Cirodopo l’incidente di stamattina Tramite unufficiale condiviso sui propri canali, laha reso note ledi Cirodopo l’incidente che lo ha coinvolto in mattinata. LA NOTA – «Lo staff medico della S.S.comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciroha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Lesono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco ...

L'attaccante di proprietà dellaè rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente, mentre guidava la sua auto, con un tram tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti, nei pressi di piazza ...Il capitano della, Ciro Immobile , in seguito all 'incidente che lo ha visto coinvolto , ha riportato 'un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Le condizioni ...

