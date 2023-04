Lavoro: ipotesi di incentivo per assumere i giovani under30 (Di domenica 16 aprile 2023) Un incentivo pari al 60% sulla retribuzione degli under 30 assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato della durata di 12 mesi. E' una delle ipotesi di intervento per spingere le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Unpari al 60% sulla retribuzione degli under 30 assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato della durata di 12 mesi. E' una delledi intervento per spingere le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lavoro: ipotesi di incentivo per assumere i giovani under30: Nel dl Rdc, sconto come 60% del salario, previsti 80 m… - GM_Ficara : @CristinaDragani @AndreaRoventini Dimenticavo il fattore corruzione, almeno come ipotesi di lavoro. - Emer1678 : RT @a_monteleone: Mi scoppia il cuore di gioia. **FLASH -STRAGE ERBA: IPOTESI REVISIONE PROCESSO, PG MILANO A LAVORO- FLASH** = (Afe/Adnkr… - GrouseHazel : RT @a_monteleone: Mi scoppia il cuore di gioia. **FLASH -STRAGE ERBA: IPOTESI REVISIONE PROCESSO, PG MILANO A LAVORO- FLASH** = (Afe/Adnkr… - l_direnzo : RT @a_monteleone: Mi scoppia il cuore di gioia. **FLASH -STRAGE ERBA: IPOTESI REVISIONE PROCESSO, PG MILANO A LAVORO- FLASH** = (Afe/Adnkr… -