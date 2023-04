Laurea a Bergamo | «Porta sul mondo e lavoro in un’area marina protetta»

(Di domenica 16 aprile 2023)SENZA CONFINI. Martina Defina, classe 1996, ha vissuto in diversi luoghi nella sua vita, tra l’Italia e l’estero, ma si è innamorata di, dove ha conseguito lamagistrale in «Planning and Management of Tourism Systems» dopo essere stata anche a Barcellona. Poi il tirocinio nel Parco Sommerso di Gaiola.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaBergamo : Apre ad Alzano la nuova sede di Infermieristica dell'Università di Brescia: L'Università degli Studi di Brescia si… -

Venerdì ero con il rettore diad Alzano Lombardo per inaugurare una ulteriore sede di insegnamento in Infermieristica. Il corso diè dell'Università di Brescia, ma verrà attivato ...... ma come di consueto non sono mancati arrivi anche da lontano: da Firenze a, da Macerata a ... Durante la giornata sarà possibile assistere alle presentazioni dei corsi dimagistrale ...L'Università degli Studi di Brescia si arricchisce di un nuovo corso ditriennale: Infermieristica. E la nuova sede decentrata si troverà a, precisamente ad Alzano Lombardo, in via Monsignor Balduzzi. Un nuovo progetto che ricalca le orme della vecchia ...

Laurea a Bergamo: «Porta sul mondo e lavoro in un'area marina ... L'Eco di Bergamo

BERGAMO SENZA CONFINI. Martina Defina, classe 1996, ha vissuto in diversi luoghi nella sua vita, tra l’Italia e l’estero, ma si è innamorata di Bergamo, dove ha conseguito la laurea magistrale in «Pla ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...