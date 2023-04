L' Arsenal si fa rimontare ancora | adesso il City è a - 4 e con una gara da giocare

(Di domenica 16 aprile 2023) È successo di nuovo. L'lasciapunti per strada facendosidue gol di vantaggio, questa volta concedendo il 2 - 2 al West Ham al London Stadium, e sente il fiato sul collo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Si ferma ancora l’Arsenal che, nella 31esima giornata di Premier League viene rimontato dal West Ham: finisce 2-2.… - ETGazzetta : L'Arsenal si fa rimontare ancora: 2-2 contro il West Ham. Adesso il City è a -4 e con una gara da giocare - sportli26181512 : Premier, l'#Arsenal frena ancora: Arteta si fa rimontare dal West Ham: Secondo pareggio di fila per i Gunners, che… - CronacheTweet : L'ARSENAL RALLENTA ANCORA ?? I Gunners segnano 2 gol in 10' prima con Gabriel Jesus poi con Ødegaard. Poi si fanno… - sportmediaset : Arsenal, un'altra rimonta subita e il City è sempre più vicino | United LIVE #premierleague -

È successo di nuovo. L'lascia ancora punti per strada facendosidue gol di vantaggio, questa volta concedendo il 2 - 2 al West Ham al London Stadium, e sente il fiato sul collo del Manchester City, che ora ...... è riuscito ain Europa tre volte nella gara di ritorno. E' successo con il Panionios ma l'1 - 0 risultò inutile ai fini qualificazione, poi con l'dove perse solo ai rigori ed ...... 4 - 0 contro il Midtjylland e 2 - 2 appunto contro l'. I bianconeri restano favoriti, non ... A Torino finì 2 - 1, con reti di Pjanic e Mandzukic al'iniziale autorete di Alex Sandro; a ...

Premier League: l’Arsenal si fa rimontare ancora, solo pari con il West Ham - Sportmediaset Sport Mediaset

I Gunners, in vantaggio di due gol, vengono agganciati sul 2-2 dal West Ham, come contro il Liverpool. La corsa al titolo si riapre: tra 10 giorni lo scontro diretto a Manchester ...PREMIER LEAGUE - Partenza a razzo con i gol di Gabriel Jesus e odegaard, poi la luce si spegne e, come con il Liverpool, tornano i fantasmi.