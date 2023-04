Lapo contro John, in Ferrari scoppia la “guerra” degli Elkann (Di domenica 16 aprile 2023) Gli scontri in casa Elkann si spostano sul tema Ferrari. E questa volta è Lapo contro John. Qualche settimana fa un tweet che recitava semplicemente: «Ferrari è ora di svegliarsi». Con tanto di risposta a un follower che commentava la vicenda, al quale Lapo rispondeva: «L’ho detto a mio fratello (John, ndr)». Fratello che però L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 16 aprile 2023) Gli scontri in casasi spostano sul tema. E questa volta è. Qualche settimana fa un tweet che recitava semplicemente: «è ora di svegliarsi». Con tanto di risposta a un follower che commentava la vicenda, al qualerispondeva: «L’ho detto a mio fratello (, ndr)». Fratello che però L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

