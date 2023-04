Lancia Pu+Ra HPE, la concept car che proietta il marchio nel futuro (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Lancia ha presentato il nuovo concept Pu+Ra HPE, una vettura che rappresenta il futuro del brand. Basata su una piattaforma 100% elettrica, il concept unisce tecnica e design in un connubio unico nel suo genere. L’autonomia dichiarata dalla casa è di oltre 700 km con una ricarica rapida di 10 minuti. I consumi sono di 10kWh/100km grazie ad un design fortemente incentrato sull’aerodinamica. Come dichiarato da Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia: “Oggi Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroidha presentato il nuovoHPE, una vettura che rappresenta ildel brand. Basata su una piattaforma 100% elettrica, ilunisce tecnica e design in un connubio unico nel suo genere. L’autonomia dichiarata dalla casa è di oltre 700 km con una ricarica rapida di 10 minuti. I consumi sono di 10kWh/100km grazie ad un design fortemente incentrato sull’aerodinamica. Come dichiarato da Luca Napolitano, CEO del: “OggipresentaHPE, la visione delper i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le ...

