Lancia - Lo stile del marchio nelle concept e nelle one-off - FOTO GALLERY

La Lancia riparte da Milano con la concept Pu+Ra HPE. Si tratta di una tappa importante nella storia del marchio di Stellantis, poiché da essa è finalmente possibile evincere alcuni stilemi dei futuri modelli, a cominciare dalla nuova Ypsilon del 2024. Come per tanti altri brand, quello dell'inedita showcar non rappresenta un caso isolato, essendo stata preceduta da una lunga serie di originali prototipi ed esemplari unici, frutto del Centro stile interno o di celebri atelier. Parliamo di vetture che talvolta hanno anticipato le forme di modelli di serie o, semplicemente, il family feeling degli anni a venire. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove troverete una selezione di concept e one-off Lancia.

