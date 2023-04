(Di domenica 16 aprile 2023) Ha preso il suo, un animale di piccola taglia, e lo ha scaraventato giù daldella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina di via Mario Rapisardi, ad Agrigento, in Sicilia. Poi se ne è tornato tranquillamente in casa, incurante del fatto che il cane si fosse schiantato sull’asfalto, senza scampo. Non ha avuto pietà, ilagrigentino che giovedì 13 aprile, nel pomeriggio, ha ucciso il suo. Quell’esserino che lo vedeva come un “papà” e che invece si è rivelato essere il suo assassino.barbaramente una cagnolina a calci: condannato a 1 anno e 6 mesi Il “volo” visto da testimoni Ma la scena è stata vista da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto sono quindi arrivati i militari dell’Arma. Per il povero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Lancia il cagnolino dal balcone e lo uccide: denunciato pensionato - ale2868437658 : RT @Metododonnalisi: Voglio spezza una lancia in favore di fiocco è un bel cagnolino ???? che odia tutte le persone che si avvicinano a Anto.… - ErosGrossi28 : Voglio spezza una lancia in favore di fiocco è un bel cagnolino ???? che odia tutte le persone che si avvicinano a An… -

In una delle ultime storie che l'ex schermitrice ha pubblicato su accarezza il suoe intantouna frecciatina . Antonella , infatti, scrive: 'Per chi ti dice che hai un brutto ...... 6 punti su un dito, 4 su un altro; mentre il suoha riportato un morso e vari graffi: '... L'appello La preside De Vivo, che ha sporto denuncia sull'accaduto,un appello affinchè ...Bedin trova due punti nella spazzatura ei padroni di casa a +6. Bomba di Berra per la ... Stipendi in contanti in un ristorante: sanzione per 8700 euro al titolareincastrato in un ...

Pensionato lancia il proprio cane dal balcone e lo uccide ... Fanpage.it

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti della zona che avrebbero assistito al fatto e hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine ...Orrore in Sicilia. Un pensionato di Agrigento di 79 anni è stato denunciato per aver lanciato il proprio cane dal balcone di casa, situata al secondo piano di una palazzina in via Mario Rapisardi. S ...