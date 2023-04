LaLiga 2022 2023 | continua la crisi del Valencia | al Mestalla passa il Siviglia

Leggi su sportface

(Di domenica 16 aprile 2023)il periodo didelche cade in casa contro il2-0 nel match valido per la 29ª giornata di. Quarto risultato utile consecutivo per la squadra di Mendilibar che, caricata dal pareggio maturato in rimonta nel finale contro il Manchester United in Europa League, espugna ilgrazie alle reti nel secondo tempo di Bade al 55? e Suso al 75?.che sale a 35 punti in 12ª posizione allontanandosi dai bassifondi della classifica in cui è clamorosamente relegato il, che resta fermo a 27 punti in 18ª posizione. SportFace.