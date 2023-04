L'aereo che sfiorò il taxi prima di inabissarsi. "43 turisti morti nell'inferno" (Di domenica 16 aprile 2023) Il volo TransAsia 235 decollò da Taipei nel febbraio 2015 con 58 persone a bordo. Ma dopo il decollo uno dei motori si spense, facendo precipitare il velivolo in un fiume, dopo aver urtato un taxi Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Il volo TransAsia 235 decollò da Taipei nel febbraio 2015 con 58 persone a bordo. Ma dopo il decollo uno dei motori si spense, facendo precipitare il velivolo in un fiume, dopo aver urtato un

Kartoum,raid aereo su basi paramilitari 1.51 Kartoum,raid aereo su basi paramilitari Le forze armate sudanesi hanno colpito con aerei da guerra una base delle ... Una fonte militare anonima ha detto alla televisione che la struttura è stata ... Lifredi e l'incubo del terremoto in Turchia Era il 4 marzo quando il vicesindaco della città di Crescentino, Luca Lifredi è salito sull'aereo militare per raggiungere una delle zone distrutte del terremoto. Lifredi e l'incubo del ...l'orrore che ... No! Questo video tra un aereo Usa e dei caccia russi nel Mar Nero ... Open Il disastro dell'aereo TransAsia 235: prima sfiora il taxi, poi s'inabissa nel fiume L'aereo era ormai in stallo e precipiterà dopo una manciata di secondi. Le autorità stabiliscono che neanche il copilota seguì la procedura standard, per venire in aiuto al comandante, che era andato ... Space Invaders ha cambiato la storia dei videogiochi A quasi cinquant'anni dall'uscita, il creatore del leggendario gioco arcade racconta l'origine del titolo (che sta per tornare con un mini-cabinato) ...