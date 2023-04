Lacrime per Fagioli: provoca il gol del Sassuolo e si dispera (Di domenica 16 aprile 2023) Sbaglia un rinvio su calcio d'angolo regalando il gol al Sassuolo e un minuto dopo viene sostituito per far entrare Miretti: Nicolò Fagioli si è fatto sopraffare dall'emozione ed è scoppiato in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 aprile 2023) Sbaglia un rinvio su calcio d'angolo regalando il gol ale un minuto dopo viene sostituito per far entrare Miretti: Nicolòsi è fatto sopraffare dall'emozione ed è scoppiato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : #SassuoloJuve da dimenticare per Fagioli: errore sul goal di Defrel e lacrime in panchina dopo il cambio ??