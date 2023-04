La tragedia di Euripide sarà il titolo di punta anche della nuova stagione del Teatro Greco di Siracusa e qui la protagonista ci spiega il fascino eterno di un' infanticida Che ci riguarda tutti | come la luce riguarda l' ombra

(Di domenica 16 aprile 2023) «Medea è la figura più disturbante e, nel contempo, più complessaclassicità. Non si può liquidare il suo crimine, per quanto sia forse il peggiore che si possa immaginare, con superficialità» osserva Laura Marinoni, un’habituée delle eroine greche (Antigone, Fedra, Andromaca, Clitennestra, Elena) e un’habituéedeldi, dove dal 12 maggio porta ladicon la regia di Federico Tiezzi (info: indafondazione.org). Clitemnestra nell’ Agamennone di Eschilo. Regia Davide Livermore. (Foto: Tommaso Le Pera) Leggiglamour, tra sfilate e tragedie al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anfattismo : La voce femminile di Eurosporc una tragedia di livello euripide ma come si fa -

L'incontro tra i due avviene in occasione del film Medea (1970), ispirato alladi, diretto da Pasolini e interpretato da Maria Callas. A testimonianza di questo rapporto restano ...L'incontro tra i due avviene in occasione del film Medea (1970), ispirato alladi, diretto da Pasolini e interpretato da Maria Callas. A testimonianza di questo rapporto restano ...9 Aprile 2023 PALERMO. Baccanti diè un capolavoro assoluto e, in quanto tale, è un'opera che continua a colpire fortemente il ...movimento chiave e il conflitto insanabile di questa...

Euripide, il fantasma Elena e la vanità della sofferenza Il Manifesto

(Alias Domenica) «Povero Priamo, povera Troia, morti per niente!...» Una nuova traduzione (Davide Susanetti, Feltrinelli) dell’«Elena» di Euripide: che cercò di contrastare il Nulla con la leggerezza ...