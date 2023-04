La Ternana torna al successo

(Di domenica 16 aprile 2023) Laa giocare al “Liberati” e ritrova anche la vittoria – per 2-1 sul Pisa – dopo il pareggio e la sconfitta rispettivamente contro Spal e Brescia. Per i toscani terzo ko consecutivo in trasferta. E pensare che è la squadra di D’Angelo a passare in vantaggio al 6? con un colpo di Moreo, con unamai in partita nella prima frazione. Tutt’altra cosa nella ripresa con la squadra umbra che ha prima trova il pareggio con Favilli su calcio di rigore (concesso dopo il check del Var) e poi il sorpasso con Falletti. In mezzo anche due traverse colpite rispettivamente da Agazzi e Diakité. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Successo in rimonta per gli umbri, in gol Favilli (su rigore) e Falletti TERNI - La Ternana torna a giocare al "Liberati" e ritrova anche la vittoria - per 2 - 1 sul Pisa - dopo il pareggio e la sconfitta rispettivamente contro Spal e Brescia. Per i toscani terzo ko consecutivo in trasferta. E pensare che è la squadra di D'Angelo a passare in vantaggio al 6? con un colpo di Moreo, con una Ternana mai in partita nella prima frazione. Tutt'altra cosa nella ripresa con la squadra umbra che ha prima trova il pareggio con Favilli su calcio di rigore (concesso dopo il check del Var) e poi il sorpasso con Falletti. In mezzo anche due traverse colpite rispettivamente da Agazzi e Diakité.

