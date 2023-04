La street artist Vera Bugatti firma il suo primo murale su una casa privata

(Di domenica 16 aprile 2023) In un’inedita cornice, l’a di origini brescianeha creato il suosu un’abitazione. Questa è la prima volta che l’a realizza un’opera su commissione al di fuori di un contesto legato a festival d’arte urbana o eventi culturali. Ilsi trova a Villa Carcina, in via Canossi 20, proprio di fronte al cimitero comunale. Un’opera ricca di simbolismo e significati L’opera ritrae una giovane viaggiatrice che porta con sé una volpe nello zaino, un libro nella mano e un pettirosso appoggiato sul bastone da passeggio. Secondo l’a, gli animali rappresentano un messaggio profondo: “La volpe e il pettirosso abitano le nostre montagne – sono simboli di rinascita e di rinnovamento ma ...

L'opera si trova in via Canossi 20 a Villa Carcina, di fronte al cimitero comunale, ed è stata realizzata dallasu commissione dei proprietari. Rappresenta una ragazzina in viaggio, che ...Continua la residenza artistica di Mozone allo studio riminese Pancromatica (via Sirani 23) di Enrico "Chico" De Luigi, dove è in corso la mostra delloRuggine '80. Fino al 29 aprile continueranno in studio e all'Evelyn Bistrot lì accanto sessioni fotografiche, contaminazioni artistiche, musica e poesia. Oggi dalle 19 l'Evelyn ospita il ...... lunedì 17 aprile, con i documentari dedicati agli eroi dello sport, dal pallone al tennis dei campioni italiani e con la proiezione del documentario Life is (not) a game dedicato alla...

L'omaggio a Mario Paciolla dello street artist Jorit. Il 14 aprile l ... articolo21

My Dog Sighs è un artista multidisciplinare che si dedica da 15 anni alla realizzazione di bellissimi murales e alla realizzazione di opere d'arte con materiali riciclati ...