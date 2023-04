La Sposa torna su Rai1 con Serena Rossi ma sono solo repliche | la trama della fiction

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 aprile 2023) Laè stato un proprio fenomeno televisivoscorsa stagione.sa macinare ascolti come poche attrici in tv, il mitico Giorgio Marchesi e lahanno permesso allaun vero e proprio boom di ascolti che potrebbe ripetersi da questa sera. Lain tv in replica da oggi, 16 aprile, tenendoci compagnia per le pme settimane e rispolverando la storia di Maria e Italo per la felicità di tutti coloro che si aspettavano una seconda stagione. Coprodotta da Raie?Endemol Shine Italy con la regia di Giacomo Campiotti, Laha nel cast anche Maurizio Donadoni mentre il soggetto di serie è di?Valia Santella,?che firma le sceneggiature insieme a?Eleonora ...