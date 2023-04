La Sposa | su Rai 1 in replica in prima serata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dettori6Franco : RT @Nicola6140: Il palinsesto di Rai 1 nei prossimi giorni Domenica- La Sposa (replica) Lunedì- Montalbano (replica) Martedì- Tataranni (… - ph_pluton : RT @Nicola6140: Il palinsesto di Rai 1 nei prossimi giorni Domenica- La Sposa (replica) Lunedì- Montalbano (replica) Martedì- Tataranni (… - Ireprete : RT @Nicola6140: Il palinsesto di Rai 1 nei prossimi giorni Domenica- La Sposa (replica) Lunedì- Montalbano (replica) Martedì- Tataranni (… - Alessan28493296 : RT @Nicola6140: Il palinsesto di Rai 1 nei prossimi giorni Domenica- La Sposa (replica) Lunedì- Montalbano (replica) Martedì- Tataranni (… - Frances10890002 : RT @Nicola6140: Il palinsesto di Rai 1 nei prossimi giorni Domenica- La Sposa (replica) Lunedì- Montalbano (replica) Martedì- Tataranni (… -

...mattina a Viva2!, programma in cui proprio qualche mese fa Fiorello aveva dato (senza il suo consenso) la notizia della gravidanza . Per esigenze di scena Zilli si è trasformata nella...... "Lei mi parla ancora", proposto in prima visione da3, nella prima serata di venerdì 14 aprile ...a 95 anni dal farmacista Giuseppe Sgarbi padre di Vittorio ed Elisabetta il racconto si...Credits photo: @Alessandra Mastronardi annuncia, a sorpresa, le sue nozze . Il fortunato è Gianpaolo Sannino , il nuovo compagno che l'attrice de L'Allieva conosce da una vita. Le nozze si celebreranno in ...

La Sposa, in replica su Rai 1 con Serena Rossi: anticipazioni e cast TVSerial.it

Tra le novità della serialità targata Rai di gennaio 2022, oggi torna in replica su Rai 1 nel 2023. Dopo il successo di Mina Settembre, Serena Rossi è la protagonista de La Sposa fiction di Rai 1 dire ...A Rai 1 è già estate. Evidentemente forti dei successi dei mesi passati la rete è già passata in modalità repliche e da domenica 16 aprile ripropone in prima serata la fiction La Sposa con Serena ...