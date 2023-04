La sposa replica | tutto quello che c’è da sapere sulla fiction di Rai 1

Leggi su tpi

(Di domenica 16 aprile 2023) La): trama, cast, location, quante puntate e streaming Da domenica 16 aprile 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inLa, miniserie televisiva italiana del 2022 diretta da Giacomo Campiotti, co-prodotta da Raied Endemol Shine Italy. Il soggetto è di Valia Santella, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Protagonista Serena Rossi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Anni ’60. Maria è una giovane calabrese che, per salvare la propria famiglia dall’indigenza, accetta dirsi per procura con Italo, nipote del ricco e rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Lasciate famiglia e terra d’origine, Maria dovrà fare i conti con il duro lavoro in campagna e una realtà totalmente ostile, ...