La Spagna potrebbe far sentire la sua Vox (Di domenica 16 aprile 2023) Alla fine del 2023 la Spagna tornerà al voto nazionale dopo quattro anni di governo di coalizione progressista e, nonostante alle elezioni del 2019 i socialisti abbiano ottenuto il 28% dei voti e i conservatori il 20,8%, ora i sondaggi collocano i conservatori al 31,7% e i socialisti al 26,2%. La tendenza non è nuova. Dal marzo 2021, il Partito socialista guidato da Pedro Sánchez è indietro rispetto al Partito conservatore, oggi guidato da Nuñéz Feijóo, con la breve interruzione del cambio di leadership del Partito popolare lo scorso anno, che ha temporaneamente penalizzato i conservatori. Questi ultimi oggi beneficiano del trasferimento di voti dei liberali di Ciudadanos (destinati a scomparire), ma anche della debolezza e della frammentazione della sinistra, dove sono in corso pesanti lotte intestine tra Podemos di Pablo Iglesias e l'emergente leader (indipendente) ...

