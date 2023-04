La sicurezza in ambito spaziale Scrive il gen De Leverano

Leggi su formiche

(Di domenica 16 aprile 2023) “Houston abbiamo un problema” così l’attore Kevin Bacon parafrasava nel film Apollo 13 del 1995 una conversazione realmente avvenuta tra la navicella, pilotata al modulo di comando da Jack Swigert, e la base della NASA il 13 aprile 1970, poi diventato luogo comune. Da ormai più di vent’anni, ossia dalla disponibilità dei primi servizi satellitari per uso militare, al quale lo spazio oggigiorno fornisce un crescente e sempre più importante contributo per la difesa e ladello Stato, lo spazio è stato identificato come un dominio strategico e nell’attuale contesto geopolitico di intensificazione delle minacce è emersa sempre più chiara la necessità di agire per proteggere i propri assetti spaziali, rafforzare la propria posizione strategica e la propria autonomia. Identificate le minacce all’operatività dei sistemi spaziali, la ...