(Di domenica 16 aprile 2023)(ITALPRESS) – Labatte 3-0 l'ilin classifica, portandosi a +3 dal Milan e a +5 dall'Inter. All'Olimpico apre le marcature Bove, mentre il recuperato Abraham chiude i giochi. Nel mezzo il sigillo di Pellegrini, che festeggia al meglio il traguardo delle 100 presenze con la fascia da capitano al braccio e che è stato “rincuorato” a inizio gara dalla Curva Sud con un bello striscione (“Nel bene o nel male… Il capitano rimane tale”) dopo il rigore sbagliato contro il Feyenoord in Coppa. Mourinho deve fare a meno di Dybala e Karsdorp, mentre siede inizialmente in panchina il centravanti inglese, al pari di Solbakken (anche per lui recupero last minute). In vista del match di ritorno di Europa League, il tecnico concede un pò di riposo anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : La Roma piega 3-0 l’Udinese e consolida il terzo posto - messina_oggi : La Roma piega 3-0 l’Udinese e consolida il terzo postoROMA (ITALPRESS) - La Roma batte 3-0 l'Udinese e consolida il… - Italpress : La Roma piega 3-0 l’Udinese e consolida il terzo posto - restoalsud : #territorio #sud #lavoro La Roma piega 3-0 l’Udinese e consolida il terzo posto - - blogsicilia : #notizie #sicilia La Roma piega 3-0 l’Udinese e consolida il terzo posto - -

Tre punti d'oro per lachel'Udinese e rafforza la terza piazza, portandosi a +3 sul Milan e +5 sull'Inter. Decidono le reti di Bove , bravo a ribadire in rete il rigore tirato sul palo da Cristante, e Pellegrini ...Poi prende una bella botta in testa, lui non fa unae continua a prenderne, a cercare di ... Senza una punta nessuno si inserisce o segue l'azione, non c'è un solo modo per scardinare la. Ci ...Dybala in lacrime, Abraham ko: panico, si scatena la furia di Mourinho

La Roma piega 3-0 l'Udinese e consolida il terzo posto Agenzia di ... Italpress

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Seconda vittoria consecutiva della Cremonese, che piega un Empoli finora vittorioso nel girone di ritorno in una sola circostanza: ...