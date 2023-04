La Roma non si ferma a Aour, arriva anche N’Dicka (Di domenica 16 aprile 2023) I gialloblù piazzano un altro colpo a parametro zero. La Roma, infatti, non si ferma a Aour e si assicura per la prossima stagione il difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, Even N’Dicka, in scadenza di contratto. Superata la concorrenza molte squadre di Liga e Premier. LA Roma NON SI ferma A Aour: I DETTAGLI DEL COLPO N’Dicka Sistemato il centrocampo con il franco-algerino, adesso l’attenzione dei giallorossi è rivolta al rafforzamento del reparto difensivo, per il quale sarebbe già pronto un nuovo innesto. Il centrale francese, classe 2000, non rinnoverà il contratto con l’Eintracht Francoforte e avrebbe già siglato un pre-accordo con la Roma che gli offrirebbe il triplo del suo ingaggio attuale(700 milioni). Con il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 aprile 2023) I gialloblù piazzano un altro colpo a parametro zero. La, infatti, non sie si assicura per la prossima stagione il difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, Even, in scadenza di contratto. Superata la concorrenza molte squadre di Liga e Premier. LANON SI: I DETTAGLI DEL COLPOSistemato il centrocampo con il franco-algerino, adesso l’attenzione dei giallorossi è rivolta al rafforzamento del reparto difensivo, per il quale sarebbe già pronto un nuovo innesto. Il centrale francese, classe 2000, non rinnoverà il contratto con l’Eintracht Francoforte e avrebbe già siglato un pre-accordo con lache gli offrirebbe il triplo del suo ingaggio attuale(700 milioni). Con il suo ...

