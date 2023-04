La Roma batte 3-0 l'Udinese e consolida il terzo posto (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - La Roma ha battuto 3-0 l'Udinese all'Olimico e ha consolidato il terzo posto in classifica. I giallorossi sono andati a segno al 37mo con Bove, che ha ribadito in rete un rigore calciato sul palo da Cristante, poi le reti nella ripresa di Pellegrini al 51mo e Abraham al 91mo. La squadra di Mourinho allunga così a + 3 sul Milan, quarto, e a + 5 sull'Inter, quinta. Per la Roma è anche un'iniezione di fiducia in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, giovedì con il Feyenoord. Assenze importanti per entrambe le squadre negli schieramenti iniziali: giallorossi senza Dybala ma con Abraham e Solbakken in panchina. Sottil deve rinunciare in extremis a Beto e Arslan, entrambi per l'influenza. Il primo squillo è della Roma al 22mo con un colpo ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Laha battuto 3-0 l'all'Olimico e hato ilin classifica. I giallorossi sono andati a segno al 37mo con Bove, che ha ribadito in rete un rigore calciato sul palo da Cristante, poi le reti nella ripresa di Pellegrini al 51mo e Abraham al 91mo. La squadra di Mourinho allunga così a + 3 sul Milan, quarto, e a + 5 sull'Inter, quinta. Per laè anche un'iniezione di fiducia in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, giovedì con il Feyenoord. Assenze importanti per entrambe le squadre negli schieramenti iniziali: giallorossi senza Dybala ma con Abraham e Solbakken in panchina. Sottil deve rinunciare in extremis a Beto e Arslan, entrambi per l'influenza. Il primo squillo è dellaal 22mo con un colpo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Pensavo che nel 2023 non ci fossero più persone intoccabili in Vaticano, invece esistono” le parole di Pietro Orla… - bearbops : RT @fanpage: “Pensavo che nel 2023 non ci fossero più persone intoccabili in Vaticano, invece esistono” le parole di Pietro Orlandi, che si… - Rooster10605891 : @MinervaArmata Roma nun se batte ?? - GcomeGloriaa : RT @fanpage: “Pensavo che nel 2023 non ci fossero più persone intoccabili in Vaticano, invece esistono” le parole di Pietro Orlandi, che si… - crawlingbacktus : RT @fanpage: “Pensavo che nel 2023 non ci fossero più persone intoccabili in Vaticano, invece esistono” le parole di Pietro Orlandi, che si… -