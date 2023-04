La rinascita del thriller francese (Di domenica 16 aprile 2023) Dimenticate la lentezza tipica del genere noir d’oltralpe. Il film November - I cinque giorni dopo il Bataclan «non dà un attimo di tregua allo spettatore», garantiscono regista e sceneggiatore «ma, a differenza dei film americani, non ha eroi. La squadra che dà la caccia ai terroristi è l’unica vera protagonista». Non c’è un attimo di tregua per gli spettatori che vedranno November - I cinque giorni dopo il Bataclan, thriller adrenalinico di Cédric Jimenez con un cast all star, in uscita il 20 aprile, in cui si raccontano le indagini sugli attentati terroristici avvenuti a Parigi la notte del 13 novembre 2015. È tarda sera quando negli uffici della divisione nazionale antiterrorismo nella capitale francese tutti i telefoni iniziano a squillare come impazziti. Ai pochi presenti, pronti a richiamare in servizio i colleghi in libera uscita, si compone ... Leggi su panorama (Di domenica 16 aprile 2023) Dimenticate la lentezza tipica del genere noir d’oltralpe. Il film November - I cinque giorni dopo il Bataclan «non dà un attimo di tregua allo spettatore», garantiscono regista e sceneggiatore «ma, a differenza dei film americani, non ha eroi. La squadra che dà la caccia ai terroristi è l’unica vera protagonista». Non c’è un attimo di tregua per gli spettatori che vedranno November - I cinque giorni dopo il Bataclan,adrenalinico di Cédric Jimenez con un cast all star, in uscita il 20 aprile, in cui si raccontano le indagini sugli attentati terroristici avvenuti a Parigi la notte del 13 novembre 2015. È tarda sera quando negli uffici della divisione nazionale antiterrorismo nella capitaletutti i telefoni iniziano a squillare come impazziti. Ai pochi presenti, pronti a richiamare in servizio i colleghi in libera uscita, si compone ...

