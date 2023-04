La relazione segreta di Messina Denaro? Violava perfino il codice di Cosa Nostra. La sfida tra boss nei pizzini del tradimento (Di domenica 16 aprile 2023) L’amore tra Matteo Messina Denaro e la maestra Laura Bonafede, moglie del fedelissimo Salvatore Gentile, non è solo un tradimento. È anche una grave violazione del codice dei “Divieti e doveri” di Cosa Nostra. Più precisamente l’articolo 2: «Non si guardano mogli di amici nostri». Il codice in questione, riferisce Repubblica, è stato ritrovato tra i pizzini del boss Salvatore Lo Piccolo. Una violazione che metteva in un certo disagio il boss numero 1 di Cosa Nostra. Condizione che trapela anche in un pizzino della stessa Laura Bonafede: «Una volta al limoneto, mi dicesti che al ritorno di un Uomo e, successivamente, di Bamby, la Nostra Amicizia si interrompeva». Il ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) L’amore tra Matteoe la maestra Laura Bonafede, moglie del fedelissimo Salvatore Gentile, non è solo un. È anche una grave violazione deldei “Divieti e doveri” di. Più precisamente l’articolo 2: «Non si guardano mogli di amici nostri». Ilin questione, riferisce Repubblica, è stato ritrovato tra idelSalvatore Lo Piccolo. Una violazione che metteva in un certo disagio ilnumero 1 di. Condizione che trapela anche in un pizzino della stessa Laura Bonafede: «Una volta al limoneto, mi dicesti che al ritorno di un Uomo e, successivamente, di Bamby, laAmicizia si interrompeva». Il ...

