La Reggia Designer Outlet di Marcianise ospita il primo Starbucks campano (Di domenica 16 aprile 2023) La celebre catena di caffetterie Starbucks ha annunciato l’apertura del suo primo punto vendita in Campania, situato nel prestigioso La Reggia Designer Outlet di Marcianise, parte del gruppo McArthurGlen. La nuova apertura avviene in collaborazione con Percassi, partner licenziatario esclusivo di Starbucks. Un’apertura che rispetta la tradizione del caffè napoletano La famosa catena di caffè statunitense si inserisce nel territorio campano con grande rispetto per la “secolare tradizione del caffè napoletano”. Inoltre, la nuova apertura porterà ben 21 nuovi posti di lavoro qualificati e prevede la formazione del personale attraverso corsi specifici. La formazione riguarderà principalmente la preparazione di bevande a base di caffè, realizzate ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) La celebre catena di caffetterieha annunciato l’apertura del suopunto vendita in Campania, situato nel prestigioso Ladi, parte del gruppo McArthurGlen. La nuova apertura avviene in collaborazione con Percassi, partner licenziatario esclusivo di. Un’apertura che rispetta la tradizione del caffè napoletano La famosa catena di caffè statunitense si inserisce nel territoriocon grande rispetto per la “secolare tradizione del caffè napoletano”. Inoltre, la nuova apertura porterà ben 21 nuovi posti di lavoro qualificati e prevede la formazione del personale attraverso corsi specifici. La formazione riguarderà principalmente la preparazione di bevande a base di caffè, realizzate ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Starbucks apre alla Reggia Designer Outlet e sfida il caffè napoletano - Erianna171 : RT @GiovannaDiTroia: #Starbucks apre il primo store in #Campania a La Reggia Designer Outlet - anna21430786 : RT @GiovannaDiTroia: #Starbucks apre il primo store in #Campania a La Reggia Designer Outlet - GiovannaDiTroia : #Starbucks apre il primo store in #Campania a La Reggia Designer Outlet - infoiteconomia : Starbucks apre il primo store in Campania a La Reggia Designer Outlet -

Starbucks apre alla Reggia Designer Outlet e sfida il caffè napoletano Starbucks parte da Marcianise per il suo primo ingresso in Campania all'interno de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen, che aprirà al pubblico domani in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo di Starbucks. Starbucks entra nel territorio campano nel ... Starbucks approda a Marcianise: domani l'inaugurazione a La Reggia Designer Outlet - - > Apre al pubblico domani, all'interno de La Reggia Designer Outlet di Marcianise (Ce), il primo Starbucks della Campania. La catena di caffè statunitense entra nel territorio regionale portando 21 nuovi posti di lavoro qualificati e offrendo ... Starbucks arriva in Campania: apre store all'Outlet di Marcianise Apre al pubblico il 14 aprile, all'interno de La Reggia Designer Outlet di Marcianise (Caserta), il primo Starbucks della Campania. La catena di caffè statunitense entra nel territorio regionale portando 21 nuovi posti di lavoro qualificati e ... Starbucks parte da Marcianise per il suo primo ingresso in Campania all'interno de LaOutlet del gruppo McArthurGlen, che aprirà al pubblico domani in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo di Starbucks. Starbucks entra nel territorio campano nel ...- - > Apre al pubblico domani, all'interno de LaOutlet di Marcianise (Ce), il primo Starbucks della Campania. La catena di caffè statunitense entra nel territorio regionale portando 21 nuovi posti di lavoro qualificati e offrendo ...Apre al pubblico il 14 aprile, all'interno de LaOutlet di Marcianise (Caserta), il primo Starbucks della Campania. La catena di caffè statunitense entra nel territorio regionale portando 21 nuovi posti di lavoro qualificati e ... Starbucks apre il primo store in Campania a La Reggia Designer Outlet ilmattino.it Starbucks apre la sua prima caffetteria nel Sud Italia Starbucks debutta nel Sud Italia, a La Reggia Designer Outlet, Marcianise (Ce): è la prima apertura 2023 e inaugura uno sviluppo che prevede 13 aperture ... Starbucks sbarca in Campania a La Reggia Designer Outlet Starbucks entra in Campania, partendo da Marcianise. Lo fa all’interno de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen. Starbucks entra nel territorio campano nel massimo rispetto della secolare ... Starbucks debutta nel Sud Italia, a La Reggia Designer Outlet, Marcianise (Ce): è la prima apertura 2023 e inaugura uno sviluppo che prevede 13 aperture ...Starbucks entra in Campania, partendo da Marcianise. Lo fa all’interno de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen. Starbucks entra nel territorio campano nel massimo rispetto della secolare ...