La Promessa è la nuova soap di Canale 5. Arriverà in estate (Di domenica 16 aprile 2023) La Promessa Canale 5 mantiene 'la Promessa'. La rete ammiraglia Mediaset rinsalda il suo legame con le produzioni iberiche, nato dal clamoroso boom de Il Segreto, e si aggiudica la rivelazione del daytime di questo 2023 nel paese della corrida. Possiamo anticiparvi che in estate Arriverà La Promesa (La Promessa), nuova soap in costume del broadcaster pubblico Tve. Ambientata nel 1913, segue la storia di Jana (Ana Garcés) che si fa assumere come cameriera al Palazzo La Promesa per scoprire la verità sull'omicidio di sua madre e su suo fratello. Non pensava però di innamorarsi di uno dei figli dei ricchi marchesi, Manuel (Arturo Sancho). L'amore potrà placare la sete di vendetta? Nel cast anche vecchie conoscenze delle soap iberiche ...

