La Primavera torna a conoscere la sconfitta: il Verona vince 2-1 lo scontro salvezza (Di domenica 16 aprile 2023) Una sconfitta che fa male. L’Atalanta Primavera si inceppa sul campo del Verona, incassa un 2-1 molto pesante in ottica corsa salvezza e manca una grande occasione per togliersi dalla zona playout, dove si trova ormai costantemente da inizio anno. I segnali negativi arrivano già nel primo tempo, quando alla mezzora Cazzadori col sinistro finalizza un contropiede trafiggendo Bertini col sinistro, su assist di Caia. La coppia d’attacco gialloblù tiene in apprensione la difesa nerazzurra, ma all’improvviso la grande occasione ce l’hanno i bergamaschi: Del Lungo viene steso da Joselito in piena area, offrendo a Riccio la chance su rigore. Il classe 2006 angola sulla sua sinistra, ma Boseggia in allungo para. Non è la prima respinta di alto profilo dell’estremo difensore scaligero, che all’ora di gioco si supera su ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 aprile 2023) Unache fa male. L’Atalantasi inceppa sul campo del, incassa un 2-1 molto pesante in ottica corsae manca una grande occasione per togliersi dalla zona playout, dove si trova ormai costantemente da inizio anno. I segnali negativi arrivano già nel primo tempo, quando alla mezzora Cazzadori col sinistro finalizza un contropiede trafiggendo Bertini col sinistro, su assist di Caia. La coppia d’attacco gialloblù tiene in apprensione la difesa nerazzurra, ma all’improvviso la grande occasione ce l’hanno i bergamaschi: Del Lungo viene steso da Joselito in piena area, offrendo a Riccio la chance su rigore. Il classe 2006 angola sulla sua sinistra, ma Boseggia in allungo para. Non è la prima respinta di alto profilo dell’estremo difensore scaligero, che all’ora di gioco si supera su ...

