La preda perfetta, stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film con Liam Neeson (Di domenica 16 aprile 2023) La preda perfetta è il film che stasera va in onda su 20 Mediaset: trama e cast del film con Liam Neeson stasera 16 aprile su 20 Mediaset, in prima serata alle 21:00 circa, va in onda La preda perfetta, diretto da Scott Frank e interpretato da Liam Neeson. La sceneggiatura è stata affidata a Scott Frank. trama, cast, curiosità è trailer del lungometraggio. La preda perfetta: trama Matt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza operando al di fuori della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 aprile 2023) Laè ilcheva in onda su 20delcon16 aprile su 20, in prima serata alle 21:00 circa, va in onda La, diretto da Scott Frank e interpretato da. La sceneggiatura è stata affidata a Scott Frank., curiosità è trailer del lungometraggio. LaMatt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza operando al di fuori della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _PuntoZip_ : Il film del giorno: 'La preda perfetta' (su 20) - El_Caligo : @chiacchierando8 @SladeWilson1416 @SkyTG24 Ma badta con sti discorsi sul 'e se fosse tuo figlio?'. Se fosse stato s… - El_Caligo : @ludmila49231064 @magslovelock @SkyTG24 Se fosse stato suo figlio, avrebbe saputo che non ti metti a correre come l… - agendaonlinetw : Diretto da Scott Frank, ecco “La preda perfetta” un film del 2014 che vanta l’interpretazione formidabile di Liam N… - scherzogeniale : @Darkrooom1 Ma l'autocontrollo? Non un plissé. Perché lei sa che questo tizio per lei è una preda perfetta. -