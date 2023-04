La mamma di Denise Pipitone a Domenica In. "Credo che la Meloni...": Venier, parole pesantissime | Video (Di domenica 16 aprile 2023) Emozione a Domenica In, su Rai 1: in studio da Mara Venier c'è Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone scomparsa 19 anni fa da Mazara del Vallo. Un giallo che ha angosciato l'Italia tra piste, suggestioni, accuse, presunti riconoscimenti che hanno portato la famiglia della bimba addirittura in Russia. La Maggio ha pubblicato un libro, Denise, per ricordare tutte le tappe di questa straziante vicenda e perché la ricerca deve continuare, nonostante tutto. "Stiamo ricevendo tanti bastoni tra le ruote, io come persona e il mio legale. Stiamo faticando ad andare avanti, c'è una sorta di non volere che noi andiamo avanti". Su Facebook la mamma di Denise ha chiesto un incontro alla premier Giorgia Meloni. "E' una donna, è una madre e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Emozione aIn, su Rai 1: in studio da Marac'è Piera Maggio,discomparsa 19 anni fa da Mazara del Vallo. Un giallo che ha angosciato l'Italia tra piste, suggestioni, accuse, presunti riconoscimenti che hanno portato la famiglia della bimba addirittura in Russia. La Maggio ha pubblicato un libro,, per ricordare tutte le tappe di questa straziante vicenda e perché la ricerca deve continuare, nonostante tutto. "Stiamo ricevendo tanti bastoni tra le ruote, io come persona e il mio legale. Stiamo faticando ad andare avanti, c'è una sorta di non volere che noi andiamo avanti". Su Facebook ladiha chiesto un incontro alla premier Giorgia. "E' una donna, è una madre e ...

