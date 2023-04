La Lazio vuole Zielinski. Ci sono i margini per un accordo sull’ingaggio (Gazzetta) (Di domenica 16 aprile 2023) La Lazio è vicinissima a conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Il club biancoceleste già programma il suo futuro, anche sul mercato. Qualora l’obiettivo dovesse essere centrato, la società di Lotito punterebbe su un centrocampista e un attaccante per rinforzare la squadra. I nomi caldi, scrive la Gazzetta dello Sport, sono quelli di Piotr Zielinski e di Andrea Pinamonti. “Serviranno però anche almeno un paio dei rinforzi di livello, un centrocampista e un attaccante in grado di far ulteriormente lievitare la qualità dell’organico. I nomi caldi sono quelli di Piotr Zielinski per il centrocampo e diAndrea Pinamonti per l’attacco. Non sono giocatori facili da strappare ai rispettivi club, ma con gli introiti garantiti dalla Champions ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Laè vicinissima a conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Il club biancoceleste già programma il suo futuro, anche sul mercato. Qualora l’obiettivo dovesse essere centrato, la società di Lotito punterebbe su un centrocampista e un attaccante per rinforzare la squadra. I nomi caldi, scrive ladello Sport,quelli di Piotre di Andrea Pinamonti. “Serviranno però anche almeno un paio dei rinforzi di livello, un centrocampista e un attaccante in grado di far ulteriormente lievitare la qualità dell’organico. I nomi caldiquelli di Piotrper il centrocampo e diAndrea Pinamonti per l’attacco. Nongiocatori facili da strappare ai rispettivi club, ma con gli introiti garantiti dalla Champions ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : L’edicola del #16aprile ???? #Calciomercato | #Frattesi | #Milan - napolista : La #Lazio vuole #Zielinski. Ci sono i margini per un accordo sull’ingaggio (Gazzetta) Il rinnovo del polacco col… - grazian92 : #inzaghiout un uomo con un po di dignità si sarebbe dimesso ma lui tifa Lazio e i soldi li vuole tutti - NamasteDavide : @0290Eagle @LazioSpace Per quale motivo? Lo mandi a scadenza e fai un nuovo contratto, lui vuole stare alla Lazio q… - flamanc24 : RT @Gia37428511: Oggi tre squadre che hanno giocato le coppe non hanno vinto,quando lo dichiarava Sarri con la rosa della Lazio,era un cogl… -