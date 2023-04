La Juve perde ancora nella settimana più importante dell'anno. Mai così male negli ultimi 13 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - eromistero : #sinner fuori #bagnaia cade #juve perde Mai una gioia Per fortuna c'è l' #inter - michiamanoMimma : #RomaUdinese ???? #ASRoma ???? L’aggiornamento che vi dovevo: La Juve perde. Un “cane malato”. Il gol del Capitano. L… - alessio_morra : La #Roma travolge l'#Udinese, si assesta sempre più al 3° posto e aumenta il vantaggio su #Milan e #Inter.… -

Rabiot scarico, Vlahovic sempre più involuto Fagioli in lacrime dopo il gol del Sassuolo: il suo errore costa caro allaTerza sconfitta su quattro nelle ultime trasferte di serie A giocando e ...Anche perché, quando lanon subisce gol, poi vince sempre (un solo 0 - 0). Ma quando subisce gol, non vince quasi mai (12 sconfitte, 6 pareggi, appena 4 vittorie). Anzi, quando va sotto,...La squadra di Allegri1 - 0 e resta inchiodata a quota 44 punti fuori dalla zona valida per l'... visto che laha poi perso non cogliendo una occasione ghiottissima per continuare la sua ...

Serie A, la Juve perde 1-0 contro il Sassuolo Quotidiano Piemontese

Incubo Juventus: il crollo a Sassuolo, il giocatore in lacrime dopo la sostituzione. Il punto su quanto è successo La Juventus crolla ancora in campionato, questa volta sul campo del Sassuolo e perde… ...Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo. "La Juve perde di corto muso -gol di Defrel-una partita che i bianconeri di Allegri hanno ...