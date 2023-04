La Juve cade in casa del Sassuolo (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Il Sassuolo piazza un altro dei colpacci della 30ma giornata di Serie A, costringendo la Juventus alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Mapei Stadium finisce 1-0 grazie al gol di Defrel al 65mo: con questo gran successo la squadra di Dionisi raggiunge quota 40 punti, tornando a sorridere a un mese di distanza dall'ultima volta, mentre gli uomini di Allegri restano fermi a 44 in classifica, a -9 dalla zona Champions League. E' un primo tempo non indimenticabile quello che va in scena a Reggio Emilia: i ritmi sono lenti, pochissime le occasioni da ambo le parti, con i bianconeri che non riescono a creare concretamente i presupposti per passare in vantaggio. I padroni di casa ci provano un paio di volte con Bajrami e Frattesi, il primo però calcia alto sopra la traversa dopo un assist di Lopez, il secondo tenta la ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Ilpiazza un altro dei colpacci della 30ma giornata di Serie A, costringendo lantus alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Mapei Stadium finisce 1-0 grazie al gol di Defrel al 65mo: con questo gran successo la squadra di Dionisi raggiunge quota 40 punti, tornando a sorridere a un mese di distanza dall'ultima volta, mentre gli uomini di Allegri restano fermi a 44 in classifica, a -9 dalla zona Champions League. E' un primo tempo non indimenticabile quello che va in scena a Reggio Emilia: i ritmi sono lenti, pochissime le occasioni da ambo le parti, con i bianconeri che non riescono a creare concretamente i presupposti per passare in vantaggio. I padroni dici provano un paio di volte con Bajrami e Frattesi, il primo però calcia alto sopra la traversa dopo un assist di Lopez, il secondo tenta la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kaderunic : @unclesinger39 Ormai alle sue stregonerie mi sono affezionato troppo, alla scorsa pareggiamo e cade l'Atalanta in c… - TonyBee45542695 : RT @tuttosport: ?? LA JUVE CADE AL MAPEI Ai neroverdi basta il gol di Defrel per vincere la partita. I bianconeri provano a reagire con Rab… - CMercatoNews : ??La #Juve cade al Mapei col #Sassuolo e rallenta ancora nella rimonta Champions?? ??Defrel manda ko #Allegri per la… - EMIGOAL : RT @tuttosport: ?? LA JUVE CADE AL MAPEI Ai neroverdi basta il gol di Defrel per vincere la partita. I bianconeri provano a reagire con Rab… - TUTTOJUVE_COM : LA JUVE CADE A SASSUOLO, ORA IL PROBLEMA C’È -

La Juve cade in casa del Sassuolo AGI - Il Sassuolo piazza un altro dei colpacci della 30ma giornata di Serie A, costringendo la Juventus alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Mapei Stadium finisce 1 - 0 grazie al gol ... Juve ancora battuta fuori casa, al Sassuolo basta una rete di Defrel REGGIO EMILIA. La Juventus cade al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo. I neroverdi si impongono 1 - 0 grazie al gol ... La Juve cerca di svegliarsi con Allegri che inserisce Di Maria e al 58' ... Sassuolo - Juventus 1 - 0, Defrel stende i bianconeri La Juventus cade al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo. I neroverdi si impongono 1 - 0 grazie al gol ... La Juve cerca di svegliarsi con Allegri che inserisce Di Maria e al 58' gran tiro di ... AGI - Il Sassuolo piazza un altro dei colpacci della 30ma giornata di Serie A, costringendo la Juventus alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Mapei Stadium finisce 1 - 0 grazie al gol ...REGGIO EMILIA. La Juventusal Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo. I neroverdi si impongono 1 - 0 grazie al gol ... Lacerca di svegliarsi con Allegri che inserisce Di Maria e al 58' ...La Juventusal Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo. I neroverdi si impongono 1 - 0 grazie al gol ... Lacerca di svegliarsi con Allegri che inserisce Di Maria e al 58' gran tiro di ... La Juve cade in casa del Sassuolo AGI - Agenzia Italia Una brutta Juve cade col Sassuolo: a Lisbona deve accendersi Lenti, imprecisi e distratti, i bianconeri vanno sotto a Reggio Emilia e i cambi non ribaltano il risultato. Secondo ko di fila, lo Sporting per riscattarlo ... La Juventus cade a Reggio Emilia, vince il Sassuolo per 1-0 Negli undici che iniziano il match sono rispettate le previsioni della vigilia. Il Sassuolo, privo di capitan Berardi, accanto a Pinamonti e Laurienté schiera Bajrami, che ha vinto il ballottaggio con ... Lenti, imprecisi e distratti, i bianconeri vanno sotto a Reggio Emilia e i cambi non ribaltano il risultato. Secondo ko di fila, lo Sporting per riscattarlo ...Negli undici che iniziano il match sono rispettate le previsioni della vigilia. Il Sassuolo, privo di capitan Berardi, accanto a Pinamonti e Laurienté schiera Bajrami, che ha vinto il ballottaggio con ...