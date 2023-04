La guerra della cyber intelligence fra Kiev e Mosca

(Di domenica 16 aprile 2023) “Stiamo vivendo un tempo preso in prestito”: fanno venire i brividi le parole del direttore generaleAgenzia per l’energia atomica delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, che ha nuovamente lanciato l’allarme per la sicurezza dei sei reattoricentrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Il tempo dell’umanità sembra essersi invece già esaurito sui fronti di Bakmut, Avdiivka e Marinka le tre città assediate dall’armata russa, dove negli ultimi sette giorni si sono susseguiti gli assalti dei mezzi corazzati die il martellamento delle artiglierie, che le hanno ridotte ad un cumulo di rovine. Epicentro di un massacro paragonabile a quelli delle battagliesecondamondiale a Bakhmut, secondo il ministeroDifesa britannico, le truppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Alla vigilia della Pasqua ortodossa a Kherson, un attacco russo ha ucciso due donne: una madre e una figlia. I cri… - ladyonorato : Risolvere tramite una #pace negoziata il conflitto ucraino è l’unico modo possibile per aiutare davvero il popolo u… - UKRinIT : I nostri figli, a causa della guerra della Russia contro il nostro Paese, ora incontrano i loro papà nel cimitero.… - Alessan11705816 : RT @granati_mauro: Uno degli uomini più ricchi d'America ha venduto tutte le sue azioni della maggior industria dei microchip di Taiwan e n… - marcell16895275 : La Meloni è appecorata alla Nato! La volontà della Nato è di andare allo scontro con l’Orso … Alla luce dei fatti P… -

Dopo le polemiche per le insinuazioni del fratelloragazza scomparsa su papa Wojtyla , la sala stampaSanta Sede rivela che l'avvocato Laura Sgrò si è rifiutata di parlare col promotore di giustizia. Che attacca: "Colpa loro se non arriveremo a tutta la verità".Se non è pace, almeno è tregua disarmata. La strategiamano tesa ai gruppi di tifosi organizzati scesi sul piede dicontro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra aver prodotto i risultati sperati. In meno di quarantott'ore una ...Le ruspe lo finirono di sgretolare in tarda mattinata e ricordo di essermi fatto il segnocroce come davanti a certe chiese abbattute negli anni. Rimini e una citta cresciuta nei ...

Dmitry Medvedev: con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà - Ucraina, Sloviansk, otto vittime tra le macerie dopo un bombardamento russo - Ucraina, Sloviansk, otto vittime tra le macerie dopo un bombardamento russo RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 417. Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, ha proposto al capo del Cremlino di cessare l'operazione e concentrarsi sul consolidamento della presenz ...Gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium vedranno l'arrivo ad aprile 2023 di tanti nuovi giochi, a partire da Kena: Bridge of Spirts e DOOM Eternal.