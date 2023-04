La Gladio parallela e la beffa agli 007 | l' altra versione sul documento segreto

(Di domenica 16 aprile 2023) In undel Sismi si auspica la creazione di una struttura segreta per evitare incidenti diplomatici. Tra i vari casi indicati, ne emerge uno che vede protagonista Francesco Pazienza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... krudesky : RT @mcc43_: 'quadro agghiacciante, legato a una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, con complicità anche di altissimo livello… - Lady23347369 : RT @mcc43_: 'quadro agghiacciante, legato a una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, con complicità anche di altissimo livello… - PCossu : RT @mcc43_: 'quadro agghiacciante, legato a una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, con complicità anche di altissimo livello… - CosettaGiordano : RT @mcc43_: 'quadro agghiacciante, legato a una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, con complicità anche di altissimo livello… - LennyReddy : RT @mcc43_: 'quadro agghiacciante, legato a una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, con complicità anche di altissimo livello… -

Si tratta di un documento, un "appunto" del Sismi , il vecchio servizio segreto militare, che fa parte di quelle 190 mila pagine provenienti dagli archivi ufficiali diche sono state ...Quindi, non è peregrino ipotizzare che la VII Divisione fosse una sorta di, un'unità " come scritto nel documento pubblicato da Palladino " composta da militari super addestrati e ......allo Stato ufficiale, ( una struttura che avrebbe raccolto - con complicità anche di altissimo livello istituzionale e di settori degli stessi servizi segreti - la oscura attività di)...

La Gladio parallela e la beffa agli 007: l'altra versione sul ... ilGiornale.it

In un documento del Sismi si auspica la creazione di una struttura segreta per evitare incidenti diplomatici. Tra i vari casi indicati, ne emerge uno che vede protagonista Francesco Pazienza ...A pochi giorni dal clamore generato dalla pubblicazione di un documento in cui si parla della creazione di una struttura riservata all'interno del Sismi, l'esperto ridimensiona tutto ...