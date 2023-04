La Germania ha spento le sue ultime tre centrali nucleari

(Di domenica 16 aprile 2023) La, come da programma, ha chiuso letreancora in funzione. LeIsar 2 (sud - est), Neckarwestheim (sud - ovest) ed Emsland (nord - ovest) sono state ...

