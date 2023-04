La foto patacca del Cav Non è l' arena | Giletti è finito in trappola? Chi c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) «Sono accuse infondate e offese gravissime che calpestano la storia di un uomo che, oltre ad essere uno dei più grandi imprenditori italiani, ha ricoperto per ben quattro volte il ruolo di Presidente del Consiglio». La dura reazione, diffusa nel pomeriggio di ieri dalle agenzie di stampa, è di Giorgio Perroni, avvocato di Silvio Berlusconi. Gli obiettivi sono i retroscena fumosi pubblicati ieri da diverse testate che si sono rese autrici di uno scoop che non c'è, fondato su unadi cui non c'è traccia. L'immagine, secondo le ricostruzioni giornalistiche, risalirebbe al 1992 e vedrebbe ritratti appunto Giuseppe Graviano, uno dei due fratelli oggi condannati all'ergastolo come stragisti, con il Cavaliere, allora ancora a capo di Fininvest, e il discusso generale dei Carabinieri, Francesco Delfino, morto nel 2014. Ad oggi praticamente una bufala che però, secondo i ...