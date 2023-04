La complessità dell' Asia e la ricchezza del suo cinema sbarcano al Far East

Leggi su iodonna

(Di domenica 16 aprile 2023) Fondamentale manifestazione per gli appassionati ditico, il FarFilm Festival animerà dal 21 al 29 aprile, come ogni anno dal 1999, il centro di Udine. 78 titoli – 9 le anteprime mondiali – provenienti da 14 paesi e, sul red carpet, tre registi di culto: l'hongkonghese Johnnie To, il giapponese Watanabe Hirobumi e il coreano Jang Sun-woo. Baisho Chieko in "Plan 75", all'11 maggio. Il Gelso d'Oro alla Carriera andrà all'attrice e cantante giapponese Baisho Chieko, protagonista di Plan 75, che ha al centro una questione cruciale per il Giappone (come per l'Italia), l'invecchiamentoa popolazione. In uscita poi all'11 maggio. INFO: Teatro Nuovo, Visionario, Udine, dal 21 al 29 aprile.farfilm.com