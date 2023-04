La classifica ATP degli italiani dopo Montecarlo: Jannik Sinner resta 8°, Musetti torna in top-20 (Di domenica 16 aprile 2023) Andrey Rublev ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo 2023, terzo torneo stagionale di questo livello. Il russo è riuscito a imporsi contro il danese Holger Rune nella finale andata in scena sulla terra rossa del Principato ed è diventato dunque il terzo trionfatore differente nei Masters 1000 di questa annata agonistica dopo lo spagnolo Carlos Alcaraz a Indian Wells e il russo Daniil Medvedev a Miami. Il nostro Jannik Sinner si è fermato in semifinale sul mattone tritato della Costa Azzurra, perdendo contro Rune al termine di una partita molto tirata. Il tennista italiano ha giocato le semifinali in tutti e tre i Masters 1000 di questa annata agonistica: sul cemento statunitense di Indian Wells perse contro Carlos Alcaraz, salvo battere l’iberico due settimane dopo e inchinarsi al cospetto di Medvedev ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Andrey Rublev ha vinto il Masters 1000 di2023, terzo torneo stagionale di questo livello. Il russo è riuscito a imporsi contro il danese Holger Rune nella finale andata in scena sulla terra rossa del Principato ed è diventato dunque il terzo trionfatore differente nei Masters 1000 di questa annata agonisticalo spagnolo Carlos Alcaraz a Indian Wells e il russo Daniil Medvedev a Miami. Il nostrosi è fermato in semifinale sul mattone tritato della Costa Azzurra, perdendo contro Rune al termine di una partita molto tirata. Il tennista italiano ha giocato le semifinali in tutti e tre i Masters 1000 di questa annata agonistica: sul cemento statunitense di Indian Wells perse contro Carlos Alcaraz, salvo battere l’iberico due settimanee inchinarsi al cospetto di Medvedev ...

